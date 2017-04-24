3 خطوات لاستخدام "واتس آب" في تخزين الملفات الهامة بأمانالإثنين، 24 ابريل 2017 08:30 م
لا توجد وسيلة من شأنها أن تضمن لنا تخزين ملفاتنا الخاصة وحمايتها من الاختراق، فكل من خدمات التخزين في نظام الحوسبة السحابية أو البريد الإلكتروني لا تفي بالغرض، وفي هذا الإطار يمكن أن يكون لواتس ىب الحل الأمثل لضمان أمن وخصوصية معلوماتك، وذلك بفضل نظام التشفير المتكامل الذي يميزه.
لرغم هذا، أثارت الهجمات الإلكترونية الضخمة التي اجتاحت معظم الشبكات، خاصة التي استهدفت خدمات الحوسبة السحابية لتخزين الملفات، بلبلة في صفوف المستخدمين، الذين لم يجدوا ملاذاً آمناً لتخزين ملفاتهم الشخصية وحمايتها من الاختراق، مؤخراً تم اكتشاف حلٍّ بديلٍ وآمنٍ، وفي الآنِ نفسه متاح للجميع، ألا وهو “الواتس آب”.
يعدُّ الواتس آب من أكثر تطبيقات التراسل استخداماً، حيث يسهل نظام التشفير التام الذي يميزه فضلاً عن عملية التحقق المزدوج التي توفر إجراءات أمنية إضافية لحماية حساب المستخدم، نقل وتخزين الملفات في كنف السرية والأمان، كما يمنع المتطفلين من رؤية محتوى رسائلك وحسابك، وبفضل آخر التحديثات أصبح من الممكن إرسال جميع أنواع الملفات تقريباً من دون التعرض للاختراق أو السرقة.
من المثير للاهتمام أن تطبيق التراسل الفوري الشهير لا يسمح للمستخدم بإرسال ملفات لنفسه، حتى عند اتباع طريقة التراسل التقليدية، لكن لحسن الحظ هناك خدعة بسيطة تمكنك من التغلب على هذا العائق تتمثل في إنشاء مجموعة دردشة جماعية على حسابك حيث تكون أنت فقط ضمن هذه المجموعة.
وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، يجب اتباع الخطوات المعتادة لإنشاء هذه المجموعة:
أولاً: قُمْ بالنقر على الأيقونة الخضراء للتطبيق، ومن ثم قم باختيار خانة مجموعة جديدة، فيما بعد حدّد جهة الاتصال من خلال دفتر أصدقائك الخاص لتقوم بدمجهم في المجموعة. ومن المستحسن أن تجمع في هذه المجموعة ثلة من أصدقائك الذين تثق فيهم، ومن الضروري أن تعلمهم قبل إنشاء هذه المجموعة نظراً للإشعار الذي سيصلهم فيما بعد.
ثانياً: أدخل اسم المجموعة، على أن يتماشى مع الغرض من المجموعة ومن ثَمَّ قم بحفظه.
ثالثاً: الدخول لقائمة المشاركين في المجموعة وحذف الذين قمت بإضافتهم، وللقيام بذلك اضغط مطولاً على اسم المشترك المرغوب حذفه، ثم انقر على زر الحذف.
وبفضل هذه الطريقة، بإمكانك أن ترسل جميع الملفات التي ترغب في تخزينها إلى هذه المجموعة التي تملك وحدَك صلاحيات النفاذ إليها، كما يمكنك أيضاً أن تدخل إلى هذه الملفات من خلال تطبيق الهاتف أو التطبيق المثبت على جهاز الحاسوب.
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