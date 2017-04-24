المتحدث باسم الفاتيكان: البابا لن يركب سيارة مصفحة في مصر

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان جريج بورك عن استخدام البابا لسيارة عادية في التحرك، وليست مصفحة خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى مصر بعد أيام.

وقالت صحيفة “تليجراف” إن البابا فرنسيس الثاني سيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى مصر في 28 و29 أبريل الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن البابا فرنسيس التقى الشيخ الطيب العام الماضي في الفاتيكان، وناقشا كيفية تحسين العلاقات المسيحية الإسلامية.