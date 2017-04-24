تمكنت شرطة ولاية كسلا شرقي السودان من تحرير 9 رهائن -بينهم طفلتان- احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر، وتم القبض على الجناة، وبحوزتهم مبلغ 25 ألف دولار و414 ألف جنيه.

وقال والي كسلا بالإنابة مجذوب أبو موسى مجذوب إن عملية تحرير الرهائن تمثل ردًا بليغًا للمنظمات التي تدعي عدم مكافحة السودان لعمليات تهريب البشر، مشيدًا بإنجازات لجنة الأمن في محاربة الجرائم، لافتًا إلى أن الجناة الذين تم القبض عليهم من جنسيات أجنبية.

من جانبه، أثنى مدير شرطة ولاية كسلا اللواء يحيى الهادي سليمان على إنجازات لجنة أمن الولاية في الحد من الظواهر الدخيلة على المجتمع، مؤكدًا يقظة أفراد الشرطة للرد لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن.