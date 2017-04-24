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العين الإماراتي يتأهل الى دور 16 بدوري أبطال آسيا
فريق العين الاماراتي

العين الإماراتي يتأهل الى دور 16 بدوري أبطال آسيا

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:37 م

حقق العين الإماراتي فوزاً كبيراً على نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن لقاءات الجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

سجل أهداف العين كلاً من دانيلو مورينو ابريليا في الدقيقة 26 وعمر عبد الرحمن “عموري” في الدقيقة 60 و محمد عبد الرحمن في الدقيقة 81 .

بهذه النتيجة رفع العين رصيده للنقطة التاسعة محتلاً المركز الأول ويتأهل رسمياً لدور الـ 16 بينما توقف رصيد ذوب آهن أصفهان عند النقطة السابعة في المركز الثالث وخلف نظيره الأهلي السعودي صاحب الثماني نقاط ، بينما يقبع في المركز الاخير بونيودكور برصيد 3 نقاطة

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