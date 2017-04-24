أعلن وزير الدفاع التركي فكري إشيق أنه سيتم فتح تحقيق على خلفية تنظيم مراسم استقبال رسمية لزعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو لدى زيارته قاعدة عسكرية غرب تركيا يوم 13 أبريل الجاري.

وقال إشيق - في تصريحات نقلتها صحيفة “حرييت” التركية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - إنه “رغم قيام قائد القوات الجوية التركية بفتح تحقيق إزاء هذا الأمر، إلا أنني وجهت رئيس لجنة التفتيش التي لدينا بفتح تحقيق وتقديم تقرير مفصّل حول نتائج هذا التحقيق”.

وأضاف أن “تصريحات قائد القوات الجوية تعد بيانا داخليا وليس ملزما، والقرار الأخير يعود إلى لجنة التفتيش التابعة لوزارتنا”، لافتا إلى أنهم سيقيّمون الحادث، وسيتخذون القرار وفقا لنتائج الفحص والتحقيق.

وكان قائد القوات الجوية التركية الجنرال أبيدين أونال قد قال أمس الأحد إن خطئا قد وقع، ولكن لم تكن هناك سوء نوايا، حيث قال: “تم البدء في تحقيق بتوجيه من رئيس أركان الجيش التركي، وقد أكملت التحقيق وقدمت تقريري، ولكن دعني أقول كلمتين: لم يكن هناك سوء نوايا، ولكن ثمة خطأ وقع”.

وأثارت زيارة زعيم المعارضة للقاعدة العسكرية قبيل التصويت على الاستفتاء الدستوري بثلاثة أيام ضجة في وسائل الإعلام التركية

تجدر الإشارة إلى أن مراسم الاستقبال الرسمية والتحية العسكرية في تركيا تؤدى حصريا لرئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ورئيس الحكومة، والقيادات العسكرية.