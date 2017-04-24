أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن حزنه الشديد من ما فعله بعض أعضاء البرلمان الأردني، بأن هناك مجموعة من النواب في الأردن وهم كتلة الإصلاح الأخوانية رفضوا الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الاثنين، أن هؤلاء المجموعة التي رفضت الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشباب هم من التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، متابعًا “الناس قاعدة تبيع قرايط الجنة والنار مثل ما كان يحدث في العصور الوسطى، وكل شخص يحلل بفكرة إذا كان المتوفي شهيد أو لا”.

وطالب “الديهي”، أن يتم حذر كل جماعة الأخوان المسليمن في كل الدول العربية، أن يتم اعتبارها كالجماعات الإرهابية، لافتًأ أن ترك الإخوان في بعض الدول لديه أهداف وهي تحقيق مصالح ,اهداف في الدول الأخرى.