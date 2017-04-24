أظهرت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، اليوم الاثنين عبور 20 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليون و124 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية العملاقة “أولفر” بحمولة بلغت 196 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 16 سفينة بحمولات بلغت 953 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الدانمركية “مافيو ميرسك” بحمولة 200 بلغت ألف طن.

وقال مصدر ملاحي مسئول بهيئة قناة السويس، في تصريحات صحافية له اليوم، إن سفينة الحاويات العملاقة البنمية “أولفر”، والتي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم، تصدرت القافلة الشمالية لقناة السويس قادمة من سنغافورة في طريقها إلى البحر المتوسط ومنه إلى اليونان، وهي تحمل على متنها 19 ألف حاوية بحمولة إجمالية 196 ألف طن.

وأشار إلى أن قاطرة عملاقة تابعة لهيئة قناة السويس صاحبت السفينة خلال رحلة عبورها للقناة التي استغرقت قرابة 11 ساعة متصلة تحسبا لحالات الطوارئ.

يُشار إلى أن السفينة العملاقة أولفر تم تدشينها خلال شهر مارس من العام 2015، بورش تصنيع السفن بشركة “دايو” الشهيرة وتكلفت قرابة 140 مليون دولار.