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"كالين": أردوغان سيتقدم بطلب للانضمام مجددا لحزب العدالة والتنمية
اردوغان

"كالين": أردوغان سيتقدم بطلب للانضمام مجددا لحزب العدالة والتنمية

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:41 م

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتقدم بطلب للانضمام مجددا إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 من الشهر الجاري.

وأضاف كالين - حسبما نقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الاثنين/ - أنه قد يتم مناقشة مسألة قيادة أردوغان لحزب العدالة والتنمية في حال طلب الحزب ذلك.

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