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الإثنين 24 ابريل 2017 07:45 مساءً
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نقل سوق أسبوعي بسوهاج بسبب قربه من منطقة أثرية
الدكتور أيمن عبد التواب - محافظ سوهاج

نقل سوق أسبوعي بسوهاج بسبب قربه من منطقة أثرية

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:43 م
محيط: أ. ش. أ

قال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، إنه تم نقل سوق مدينة أخميم الأسبوعي من أمام المنطقة الأثرية بالمدينة إلى منطقة الكوم بعيدا عن الآثار؛ حفاظا على الوجه الحضاري بالمنطقة وحتى يتسنى للزائرين الوصول بسهولة إلى الأماكن الأثرية.

وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم الأثنين - أنه كلف سكرتير عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالإشراف على حملة مكبرة لرفع مستوى نظافة وتطوير محيط المنطقة الأثرية لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق بها ومنع انتشار الباعة الجائلين.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة لتجميل ورفع كفاءة شوارع مدينة أخميم لإظهارها بالشكل الجمالي المميز من تركيب بلدورات وإنارة جانبي الطرق وتشجيرها، كما تم تطوير منطقة مدخل نجع الفيما بالمدينة بعمل محاور مرورية وتجميل المدخل وإعادة فتح الطريق المؤدي إليه.

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