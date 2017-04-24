قال جريج بورك المتحدث باسم بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، خلال مؤتمر صحفي حول زيارته إلى مصر المقررة في يومي 28 و29 أبريل الجاري: أنه ليس قلقا من الوضع الأمني في مصر، ووفقا لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية فإن البابا لن يستخدم سيارة مصفحة خلال زيارته، وستكون فقط مغلقة.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان إن “شعار رحلة البابا ستكون “بابا السلام فى مصر السلام” ، ولذلك فإن البابا لا يحتاج إلى سيارة مدرعة ، فلا داعى لأى خوف فى مصر حول الدواعى الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بابا الفاتيكان يرغب فى بعث رسالة سلام من مصر إلى جميع دول العالم ، مشيرة إلى أن البابا أكد مرارا تصميمه لزيارة مصر على الرغم من الهجمات الإرهابية الأخيرة التى حدثت ضد كنيستى مارمرقس ومارجرجس فى الإسكندرية وطنطا.