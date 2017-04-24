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"سلامة" يبحث مع رئيس المصرف المتحد استئناف قروض الصحفيين
عبد المحسن سلامة

"سلامة" يبحث مع رئيس المصرف المتحد استئناف قروض الصحفيين

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:35 م

التقي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين اليوم مع أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لبحث سبل التعاون بين النقابة والبنك.

وتقرر خلال اللقاء استئناف منح قروض للصحفيين بضمان البدل دون ضامن شخصي بحد أقصي قدره (78 ألف جنيه) يمكن زيادتها بضمان المرتب ومدة السداد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى خدمات التمويل العقاري والسيارات واشتراكات الأندية ومصاريف التعليم.

وأوضح حاتم زكريا السكرتير العام لنقابة الصحفيين أن القاضي وافق خلال اللقاء على رعاية العديد من الأنشطة التي ستقوم بها النقابة خلال الفترة المقبلة ومن بينها إجراء مسابقات تحفيظ القرآن الكريم وتكريم أوائل الطلبة لأبناء الصحفيين ومهرجان “إبداع” لأبناء الصحفيين.

حضر اللقاء حسين الزناتي رئيس لجنة النشاط بالنقابة والزميل صالح رجب عضو الجمعية العمومية ووفد من قيادات المصرف.

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