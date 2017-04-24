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مشكلات البنية التحتية اهم مطالب مواطني الأقصر من المحافظ
لقاء محافظ الاقصر مع المواطنين

مشكلات البنية التحتية اهم مطالب مواطني الأقصر من المحافظ

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:35 م
قنا: أحمد زكي

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر،  لقاء “اليوم المفتوح” مع المواطنين في مقر ديوان عام المحافظة، للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم عن قرب، وبحث مشكلاتهم ووضع الحلول الفورية والملائمة لها، بحضور كل من السكرتير العام لمحافظة الأقصر اللواء حاتم زين العابدين، والعميد على الجزار، سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المدن، وعدد من وكلاء الوزارات، وعشرات من أهالي المحافظة.

واستمع بدر، خلال اللقاء، إلى شكاوى المواطنين ومتطلباتهم في قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والإسكان والبنية التحتية والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، كما استمع إلى مطالب عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه المحافظ ببحث ودراسة مطالب المواطنين التي تحتاج للبحث والدراسة، وإيجاد أنسب الحلول العملية التي تتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين، مشدّدًا على رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات بضرورة التعاون مع الأهالي لحل مشكلاتهم.

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