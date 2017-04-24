قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية عندما تقوم بتمكين الشباب بمناصب في الحكومة ليس لتقوم بحل مشاكلهم، بل كي يقوم الشباب بحل مشكلات الدولة.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشغل باله دائمًا الشباب ويهتم بهم، متابعًا “حب مصر ليس لديه شروط، ولا يحتاج مقاعد أو كرسي، وإنك تحب مصر مش لازم يكون لديك منصب في الدولة”.

ولفت “الديهي”، أن يجب علينا جميًعا أن نرفع شعار “مصر أولاً”، وأن تكون مصر حبها من أولوياتنا.