أعرب حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن حزنه الشديد بالخسارة من الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن مباريات الدوري العام.

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية “كنا الافضل والأكثر تنظيما طوال اللقاء بالنسبه لامكانيات لاعبينا مقارنة بالمنافس».

واضاف ان فريقه يعانى من الغيابات المؤثره التى تتمثل فى اصابة شكرى وايقاف بوسكا بالاضافه للحاله السيئه للفريق بعد الخروج الافريقى.

واختتم انه يتعهد بتحقيق البطوله اذا توفرت له ربع امكانات الاهلي والزمالك، مشددا على أن فريقه حقق انجازا بوصوله للمربع الذهبى.