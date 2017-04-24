أعلن البنك التجاري الدولي- مصر عن الإطلاق الرسمي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول (CIB Mobile Banking)، وكشف عن باقة من المميزات التي تقدم مفهومًا عصريًا للتجربة البنكية التي يمنحها البنك لعملائه.

وتحت شعار “ليه تروح البنك لما البنك ممكن يجيلك”، يقدم تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول (CIB Mobile Banking) قناة مصرفية رقمية مبتكرة تضمن قيام العملاء بإجراء معاملاتهم البنكية الروتينية والمدفوعات اليومية بكل سهولة وأمان، من أي مكان وفي أي وقت، وذلك من خلال الهواتف الذكية.

وقد تم تطوير تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول (CIB Mobile Banking) من البنك التجاري الدولي-مصر ليحتوي على العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتميزة التي تلبي احتياجات العملاء، ومنها الاطلاع على الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، والودائع والقروض، بالإضافة إلى التحويل بين الحسابات داخل أو خارج البنك التجاري الدولي-مصر من خلال خطوات معدودة، إلى جانب تسوية البطاقة الائتمانية أو بطاقة الغير.

يوفر التطبيق الجديد أيضًا لعملاء البنك التجاري الدولي- مصر بخاصية طلب إصدار دفتر شيكات، التحكم في حدود البطاقة الائتمانية الإضافية وكذلك تغيير الحد الائتماني، كما يستطيع العملاء الإبلاغ عن بطاقتهم المفقودة أو المسروقة في الحال. وإمكانيات والخدمات أخرى سوف تتعرف عليها بمجرد بدء استعمال الخدمة.

صرح محمد فرج، الرئيس التنفيذي للخدمات البنكية الإلكترونية ورئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بالبنك التجاري الدولي- مصر،”مما لا شك فيه أن الهاتف المحمول يشغل الآن يعد جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث أصبح الأداة التي نستخدمها من أجل الحصول على العديد من السلع والخدمات، ولذلك صار لزاما على مقدمي الخدمات المالية، مثل البنك التجاري الدولي، توفير خدماتهم للعميل من خلال هاتفه المحمول. وبسبب أن حياتنا أصبحت أكثر انشغالا مع مرور الوقت، لن يكتفي العملاء بالاعتماد على هواتفهم المحمولة فحسب، بل سوف تتطور متطلباتهم رغبةً في الحصول على تعاملات أكثر يسرًا تمكنهم من تلبية احتياجاتهم في أقل وقت متاح لهم خلال الروتين اليومي، ومن أي مكان سواء كان ذلك خلال تواجدهم في مقر أعمالهم أو أثناء أوقات الراحة على مدار الأربع وعشرين ساعة.”

يتميز التطبيق الجديد أنه بالإضافة إلى الباقة المتميزة من الخدمات والمزايا التي يوفرها لعملائه إلا أنها لا تقتصر على عملاء البنك التجاري الدولي-مصر فحسب، بل أن الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول (CIB Mobile Banking) تمنح أيضًا بعض الخدمات لغير عملاء البنك، مثل الاطلاع مجانًا على سعر صرف العملات الأجنبية، وتحديد مواقع فروع البنك وماكينات الصراف الآلي من خلال الخرائط المدمجة وخاصية الواقع المعزز (Augmented Reality)، بالإضافة إلى الاتصال المباشر بالبنك عبر القنوات المختلفة مثل البريد الإلكتروني، وخدمة العملاء وصفحات التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي-مصر هو البنك الرائد في الخدمات المصرفية الإلكترونية، ويتميز بتقديم باقة مبتكرة ومتنوعة من الخدمات الإلكترونية المصرفية التي تُحدث تغييرًا جذريا للنمط التقليدي للمعاملات المصرفية اليومية. وقد صمم البنك تلك الخدمات خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه من أفراد وشركات. وتضم تلك الخدمات على سبيل المثال لا الحصر المحفظة الذكية التي تسمح بتحويل أي مبلغ مالي عن طريق الهواتف المحمولة، والتي أيضا توفر قناة موحدة للدفع تتم من خلالها سداد جميع الفواتير وشحن الهواتف.