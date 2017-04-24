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نشأت الديهي: موقع "جلوبال فاير" له مصالح مع أمريكا
نشأت الديهي - الخبير بالعلاقات الدولية

نشأت الديهي: موقع "جلوبال فاير" له مصالح مع أمريكا

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:21 م

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالبحرية المصرية التي تحتل المركز السادس عالميًا والأول عربيًا، مشيرًا إلى أن الجيش المصري على الدوام يدعمون التطوير والتحديث، لأن الأمن القومي المصري يحتاج إلى جيش قوي.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الاثنين، أن موقع “جلوبال فاير”، المتخصص في الشئون العسكرية، لديه أهداف معينة من إخراج هذا التقرير ترتيب الجيوش البحرية، وأنه الآن يتحدث وينادي على الجيش الأمريكي بأن إسرائيل بحاجة إلى دعم عسكري.

وأكد “الديهي”، أن جيش مصر يحافظ دائمًا على مكانته بين الجيوش.

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