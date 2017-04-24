التقى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أعضاء مجلس إدارة تاغرفة التجارية الأمريكية بمصر؛ وذلك قبل توجههم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى إطار زيارتهم السنوية لطرح فرص الاستثمار الواعدة فى مصر وكيفية الاستفادة منها.

واستعرض وزير الداخلية - خلال اللقاء - الوضع الأمني الراهن، وأهم القضايا والأحداث الجارية على الساحتين المحلية والدولية، ومدى تأثيرها على الأوضاع الأمنية فى البلاد، مشيرا الى أن الإرهاب أصبح مشكلة تعاني منها العديد من دول العالم، وهو ما يستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة ذلك الخطر الداهم، الذي أصبح آفه يجب إجتثاثها وتجفيف منابعها، حرصاً على أمن المجتمعات واستقرارها .

واستعرض وزير الداخلية الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، والتي تهدف في أحد مرتكزاتها إلى توفير المناخ الآمن للاستثمار، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، دعماً لحركة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه حرص أجهزة الأمن المصرية على الارتقاء بمختلف الخدمات الأمنية التي تقدم للمستثمرين في أنحاء الجمهورية والاستعانة بأحدث التقنيات المتطورة في هذا الصدد.

ومن جانبهم، قام أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بشرح طبيعة مهمة (بعثة طرق الأبواب) المزمع القيام بها فى إطار توطيد العلاقات الإستراتيجية وتوسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما استفسر أعضاء الغرفة عن بعض القضايا الأمنية المثارة إعلامياً وإستمعوا إلى رؤية وزير الداخلية حيالها .

وأعرب أعضاء الغرفة التجارية - في نهاية اللقاء - عن شكرهم وتقديرهم لما تبذله أجهزة الأمن المصرية في الفترة الحالية من جهود وتضحيات من أجل دعم مناخ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد