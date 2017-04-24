قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كلمة العلم وردت فى مواطن مختلفة فى القرآن خاصة مع اللقطات الأولى لخلق الكون وآدم، فضلا عن اللقطات الأولى للقرآن التى بدأت بقول الله تعالى: “

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الإثنين: “كل شيئ فى الكون رضى الله أن يكون مبنيا على العلم، وكل الحيوانات لهذا ذكاء يتناسب معهم، لكن ليس لديهم علم، والفارق بينهم إن الإنسان عالم بالحلال والحرام، ولو لقيت إنسان لا يبالى بين الحرام والحلال يبقى الحيوان أعلى منه قيمة”.