كرم جبر: درسنا معايير التغييرات الصحفية واستمرار المناقشة للأسبوع القادمالإثنين، 24 ابريل 2017 07:14 م
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تم اليوم مناقشة المعايير الخاصة باختيار رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية .
وقال جبر ، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع “درسنا موضوع التغييرات وتقرر استمرار المناقشة للأسبوع القادم ولَم يتخذ قرار، والأسماء التي نشرت لا اعلم عنها شيء”.
وأكد أن الهيئة لم تناقش خلال اجتماعها اَي اسماء، ولكن هناك مواصفات لرؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف، ومن ثم يتم بدء مناقشة الترشيحات .
وجدد تأكيده على أن الجهات الأمنية دورها التأكد أمنيا من صلاحية من سيتم اختياره في المنصب، من حيث الذمة المالية ، والا يكون ممثلا من جماعة ارهابية ، مشددا على حق كل من يجد في نفسه الكفاءة أن يقدم نفسه.
وتابع القول : سنأخذ بالمعايير القانونية ، إضافة إلى معايير أخرى منها أن تكون له كتابات وأن يكون صحفيا معروفا وله القدرة على الإدارة ، مشيرا إلى أن الصحف القومية مليئة بالكفاءات الصحفية والإدارية ولا تحتاج للترشيحات من خارجها.
وأكد أنه يتم التشاور مع مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام خطوة بخطوة ، وسيؤخذ رأيه وستكون الموافقة النهائية عبر التصويت داخل الهيئة.
وأضاف “نناقش المعايير والنظام ، فقانون الصحافة مازالت أمامه فترة ، لذا التغييرات غير مرتبطة بالقانون ، ولدينا قانون قائم يسري العمل به هو ٩٦ لسنة ٩٦ ، والقاعدة أن يستمر العمل بالقانون الحالي”.
وأشار إلى أنه تم الْيَوْمَ إعداد ورقة بالتوصيات لمواءمة هذا الوضع ، والسبت القادم سيتم رفع مذكرة الى مجلس النواب لتقديم رأي الهيئة في قانون الصحافة الجديد قبل يوم ١٩ مايو المقبل، وتم الاتفاق على استكمال المناقشة السبت القادم.
وفيما يخص أزمة رواتب الأهرام، أوضح أن الرواتب تتمثل في مبلغ ٣٠ مليون جنيه وهي موجودة حاليا في خزينة الأهرام وصرف المرتبات في موعدها ولن تسمح الهيئة بخلل.
ولفت إلى انه تم الاتفاق على استمرار الوضع القائم حتى لا يتأخر صرف البدل بالاتفاق مع النقابة التي تتولى صرفه للصحف الحزبية والخاصة ، كما لن يتأخر صرف البدل للصحف القومية، حيث تم اعتماده.
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