أعلن خالد عيد المدير الفني للفريق طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة ال 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

الدفاع: محمد العشري، محمد اسعد، أحمد خالد، رضا العزب.

الوسط: مصطفى أمين، حسين حلمي، جوزيف بيسه، محمود غالي.

في الهجوم: محمد جابر، دينيس تيته.