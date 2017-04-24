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خالد عيد يكشف النقاب عن تشكيل طنطا لمواجهة الأهلى
فريق طنطا 2016

خالد عيد يكشف النقاب عن تشكيل طنطا لمواجهة الأهلى

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:18 م

أعلن خالد عيد المدير الفني للفريق طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة ال 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

الدفاع: محمد العشري، محمد اسعد، أحمد خالد، رضا العزب.

الوسط: مصطفى أمين، حسين حلمي، جوزيف بيسه، محمود غالي.

في الهجوم: محمد جابر، دينيس تيته.

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