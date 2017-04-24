اختتام أعمال المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية بشرم الشيخالإثنين، 24 ابريل 2017 07:09 م
اختتم المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ منذ أمس أعماله، اليوم الاثنين، بجلسات عمل تناولت الظواهر التكنولوجية الحديثة واستخدامها في برامج التنمية، وأهمية الحفاظ على أمن المعلومات المستخدمة في هذه التكنولوجيا من خلال عرض نماذج للعديد من الهجمات التي تعرضت لها كبرى الدول في العالم، إلى جانب أفضل الممارسات التي تضمن سرية وخصوصية الحكومة الإلكترونية.
شارك في جلسات المنتدى العديد من الخبراء والمسئولين ومن بينهم نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني الدكتور شريف هاشم، ورئيس مركز بحوث الإلكترونيات الدكتور هشام الديب، ورئيس المكتب العربي للاستشارات الهندسية والأمنية الدكتور بهاء حسن، ورئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة النهضة الدكتور أحمد فرج صديق، ونائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني الدكتور شريف هاشم، والأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة الدكتور عبد الرحمن زغلول، وعضو مجلس النواب الدكتورة ماريان عازر، والخبير التقني المهندس أسامة حجي.
كما سلطت جلسات اليوم الضوء على نماذج عربية ناجحة في مجال الحكومة الإلكترونية وهو ما أضاف بعدا عمليا للمنتدى الذي نظمته كل من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وشركة نوف إكسبو الكويتية، ومؤسسة أخبار اليوم، والهيئة المصرية للبريد، وبدأت أعماله أمس بحضور وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، ووزير التنمية المحلية الدكتور محمد هشام الشريف.
وكرم المنتدى عبر منحه شهادات تقدير، العديد من المشاركين والخبراء والمختصين، ممن قدموا أوراق عمل أو شاركوا في التحدث بجلسات العمل، كما تم تكريم بعض المؤسسات الإعلامية ومن بينها وكالة أنباء الشرق الأوسط ممثلة في رئيس التحرير علاء حيدر، على الاهتمام والتغطية الإعلامية لأعمال المنتدى.
وأوصى المنتدى الذي عُقد برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، في ختام أعماله بتشكيل الهيئة الاستشارية العليا للمنتدى العربي للحكومة الإلكترونية بعضوية ممثلي الدول العربية على أن تقوم بوضع رؤية لموضوع المنتدى العربي القادم ومحاوره والإشراف على متابعة التوصيات، وعمل ودراسة لتطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية العربية لتبادل الخبرات، وإطلاق جائزة عربية متخصصة في مجال خدمات الحكومية الالكترونية ووضع معاييرها.
كما أوصى المنتدى بحث المشرع الوطني على الإسراع بإصدار وتعديل البنية التشريعية للمعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات لتوثيق وتأمين معاملات الحكومة الإلكترونية، وكذلك حث القائمين على خدمات الحكومة الإلكترونية بتطوير القواعد التنظيمية والإدارية والتطبيقية لإرساء بنية تحتية رقمية لمواكبة رؤية الحكومات الوطنية العربية لعام 2030.
وأهاب المنتدى بالحكومات العربية، الاهتمام بالبعد المالي والتدريبي التحويلي وهيكلة النظم المالية لتطبيقات الحكومة الاليكترونية، وتدريب وتنمية مهارات القائمين على خدمات الحكومة الإلكترونية بما يواكب التقدم التقني للخدمات، والإسراع بالتحول إلى مفهوم حوكمة خدمات الحكومة الإلكترونية والتنمية المستدامة، والعمل على إطلاق منصة عربية لتطبيقات وخدمات الحكومة الإلكترونية برعاية المنظمة العربية للتنمية الإدارية على أن تقوم على مشاركة الحكومات الإلكترونية العربية للبيانات المفتوحة لتبادل الخبرات، وإنشاء بنك المعرفة لخدمات الحكومة الالكترونية، ووضع معايير التنمية المستدامة وخدمات الحكومة الالكترونية العربية.
واشتملت التوصيات أيضا على، حث المؤسسات الإعلامية والصحفية العربية بعمل التثقيف والتوعية بمشاركة المواطن العربي في تقييم الخدمات الحكومية الإلكترونية مما يعظم الاستفادة منها، والعمل جميعا على رصد ومتابعة تجارب وخبرات الدول المتقدمة والرائدة في خدمات الحكومة الالكترونية والاستفادة منها.
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