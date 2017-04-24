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المراغي: السيسي يحضر احتفالية عيد العمال الأحد القادم
جبالي المراغي

المراغي: السيسي يحضر احتفالية عيد العمال الأحد القادم

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:10 م

استعرض مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي الترتيبات النهائية للاحتفال بعيد العمال الذى سيقام الأحد القادم، بأحد فنادق القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.
وقال اتحاد عمال مصر فى بيان له، إن الرئيس سيلقى خطابًا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا شاملا، بهذه المناسبة ويكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى واثنان من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهما نوط الامتياز.
وشدد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى الاجتماع اليوم الإثنين، على ضرورة المشاركة فى الاحتفال مع القيادات العمالية بالنقابات العامة وعدد من اللجان النقابية، مؤكدًا احترام التقاليد المعمول بها فى الاحتفالات الرسمية، والموافقة على تشكيل فريق عمل لمتابعة الاحتفال الذى يبدأ صباحًا بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، ثم يلقى رئيس الاتحاد كلمة للعمال فى عيدهم، وبعدها يلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان كلمة، ويقدم المراغى درع الاتحاد للرئيس السيسي تقديرًا لجهوده المخلصة فى خدمة الوطن، ثم يسلم السيسي الأوسمة لقدامى النقابيين ويلقى خطابه أمام ممثلى العمال.

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