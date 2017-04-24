حقق فريق الزمالك فوزاً صعباً على نظيره المصري البورسعيد بهدف دون رد في اطار الجوله 25 من عمر الدوري الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الأباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا بعدما استغل خطأً فادحا من حارس المصري أحمد عبد الرؤوف عندما حاول مرواغة شيكابالا لتقف الكرة تحت قدميه ويفشل في التصرف بها ويخطفها نجم القلعة البيضاء ويودعها في الشباك

سيطر الفريق البورسعيدي علي الدقائق العشر الاولي من الشوط الاول قبل ان يخطف الابيض هدف اللقاء الوحيد‫؛‬ ومن ثم تحول اللقاء الي سجال ما بين الفريقين دون جدوي علي المرميين ‫؛‬ لاسيما كرة واحده فقط خطيره سددها حسني فتحي في الدقيقه 12 انقذها حارس المصري.

ثم جاء الشوط الثاني متوسط المستوي من جانب الفريقين ‫؛‬ ولم يستطيع المصري العودة الي اللقاء رغم السيطرة في بعض الاوقات من الشوط .

سيطرت الاخطاء علي تمريرات الفريقين طوال شوطي اللقاء بالاضافة الي بعض الفرص الضائعه من الجانبين واكثرها من الابيض.

واضاع مصطفي فتحي تسديده كانت قريبه من المرمي في الدقيقه 81 ‫؛‬ ومن ثم رفض فتحي ايضا هديه ستانلي لإحراز الهدف الثاني في الدقيقه 87‫؛‬ علي الجانب الاخر اضاع احمد جمعه لاعب المصري فرص واضحة للفريق البورسعيدي.

اجري ايناسيو 3 تغيرات بنزول ريكو بدلا من ايمن حفني في بداية الشوط الاول ‫؛‬ استانلي بدلا من محمد إبراهيم في الدقيقه 59‫؛‬ مصطفي فتحي بدل من شيكا في الدقيقه 78.

واجري حسام عدة تغيرات للمصري من اجل العودة حيث شارك محمد ماجد بدلا من كابوريا في الدقيقه 61‫؛‬ وسعيد مراد بدلا من عبد الله جمعه في الدقيقه 75‫؛‬ احمد قطاوي بديلا لاحمد فوزي في الدقيقه 79 من زمن اللقاء.

حصل معروف يوسف علي انذار وحيد في الشوط الاول في الدقيقه 33‫؛‬ وفريد شوقي حصل علي انذار ايضا 47 من الشوك الثاني و احمد ايمن منصور الدقيقه 89 من زمن المباراة.

واصبح رصيد الزمالك 49 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد المصري عند النقطة 43 في المركز الرابع.