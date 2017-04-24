شيكابالا يستغل خطأ الحارس ويقود الزمالك للفوز على المصريالإثنين، 24 ابريل 2017 07:08 م
حقق فريق الزمالك فوزاً صعباً على نظيره المصري البورسعيد بهدف دون رد في اطار الجوله 25 من عمر الدوري الممتاز.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الأباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا بعدما استغل خطأً فادحا من حارس المصري أحمد عبد الرؤوف عندما حاول مرواغة شيكابالا لتقف الكرة تحت قدميه ويفشل في التصرف بها ويخطفها نجم القلعة البيضاء ويودعها في الشباك
سيطر الفريق البورسعيدي علي الدقائق العشر الاولي من الشوط الاول قبل ان يخطف الابيض هدف اللقاء الوحيد؛ ومن ثم تحول اللقاء الي سجال ما بين الفريقين دون جدوي علي المرميين ؛ لاسيما كرة واحده فقط خطيره سددها حسني فتحي في الدقيقه 12 انقذها حارس المصري.
ثم جاء الشوط الثاني متوسط المستوي من جانب الفريقين ؛ ولم يستطيع المصري العودة الي اللقاء رغم السيطرة في بعض الاوقات من الشوط .
سيطرت الاخطاء علي تمريرات الفريقين طوال شوطي اللقاء بالاضافة الي بعض الفرص الضائعه من الجانبين واكثرها من الابيض.
واضاع مصطفي فتحي تسديده كانت قريبه من المرمي في الدقيقه 81 ؛ ومن ثم رفض فتحي ايضا هديه ستانلي لإحراز الهدف الثاني في الدقيقه 87؛ علي الجانب الاخر اضاع احمد جمعه لاعب المصري فرص واضحة للفريق البورسعيدي.
اجري ايناسيو 3 تغيرات بنزول ريكو بدلا من ايمن حفني في بداية الشوط الاول ؛ استانلي بدلا من محمد إبراهيم في الدقيقه 59؛ مصطفي فتحي بدل من شيكا في الدقيقه 78.
واجري حسام عدة تغيرات للمصري من اجل العودة حيث شارك محمد ماجد بدلا من كابوريا في الدقيقه 61؛ وسعيد مراد بدلا من عبد الله جمعه في الدقيقه 75؛ احمد قطاوي بديلا لاحمد فوزي في الدقيقه 79 من زمن اللقاء.
حصل معروف يوسف علي انذار وحيد في الشوط الاول في الدقيقه 33؛ وفريد شوقي حصل علي انذار ايضا 47 من الشوك الثاني و احمد ايمن منصور الدقيقه 89 من زمن المباراة.
واصبح رصيد الزمالك 49 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد المصري عند النقطة 43 في المركز الرابع.
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
رفع الحصانة عن 3 نواب كويتيين في قضية اقتحام مجلس الأمة
قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف في دولة الكويت برئاسة المستشار إبراهيم العبيد تحديد يوم 10 مايو المقبل موعدًا لاستكمال محاكمة 70 شخصًا -بينهم عدد من النواب ...Mon, 24 Apr 2017 12:39:02 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بسبب زيارة بابا الفاتيكان
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ26 للدورى، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل. وقال عامر حسين إن تأجيل المباراة ...Mon, 24 Apr 2017 11:24:22 GMT
-
اليوم.. حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح يحتفلان بعقد قرانهما (صور ...
يحتفل حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، نجما مسرح مصر، اليوم الاثنين، بعقد قرانهما بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، وسيقام…Mon, 24 Apr 2017 09:26:33 GMT
-
إصابة شرطية إسرائيلية بعملية طعن شمالي القدس
زعمت الشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، إصابة شرطية بجروح طفيفة جرّاء “طعنة بسكين سددتها فلسطينية” لها عند حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، شمالي القدس. وقالت ...Mon, 24 Apr 2017 06:59:36 GMT
-
زحام شديد في مترو "المرج - حلوان" بسبب تأخر القطارات
شهد الخط الأول بمترو الانفاق ، حالة زحام شديدة وتكدس بسبب تأخر قطارات الخط الأول “المرج - حلوان” . وأعلنت إذاعة مترو الأنفاق عن وجود عطل في محطة “طرة البلد”، ما أدى ...Mon, 24 Apr 2017 08:17:00 GMT
-
جرحى فى إطلاق نار بسبب مباراة برشلونة وريال مدريد بالعراق
سقط عشرات الجرحى خلال احتفالات جماهير نادى برشلونة بالفوز الثمين الذى تحقق على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة الكلاسيكو التى جمعتهما مساء أمس ...Mon, 24 Apr 2017 09:45:45 GMT
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيه - محيطSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT