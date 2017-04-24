افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ، اليوم الإثنين معهد أزهري بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وقدم المحافظ الشكر الشكر لوزيرة التخطيط والمتابعة علي الارتقاء بمنظومة خدمة المواطنين ماانعكس علي توفير الوقت للمواطن والموظف ، مؤكدا أن هذه المشروعات تعكس قوة العلاقة بين بلدين وشعبيين كبيرين مصر والسعودية ، موجها الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على مايتم من خلال مساعدات البرامج التى تنفذها الوزارة بالمحافظة .

وقال، إن مايتم في مطروح من تنمية واستثمار من أجل خدمة أهلها ما هو إلا تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي نجحت خلال عام ونصف في جذب استثمارات بلغت 120 مليار جنيه .

وكانت الدكتورة هالة السعيد واللواء علاء أبوزيد قد افتتحا اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بعد تطويره بتكلفة مليون جنيه شاملة الانشاءات والتجهيزات وذلك لتفعيل منظومة الشباك الواحد في اطار المشروع القومي الذي تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بالتعاون مع الجهات و الوزارات المعنية.