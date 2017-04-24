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اطلاق حملة تطعيم بالسويس احتفالا بالأسبوع العالمي للتطعيمات
تطعيم-الانفلونزا

اطلاق حملة تطعيم بالسويس احتفالا بالأسبوع العالمي للتطعيمات

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:04 م
محيط: أ. ش. أ

أطلقت مديرية الصحة بالسويس اليوم الاثنين حملة تطعيمات بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للتطعيمات تتضمن تطعيم الأطفال بالمناطق النائية والمناطق التي لا يوجد بها وحدات صحية.

وكرم وكيل وزارة الصحة الدكتور لطفي عبدالسميع والدكتورة أمال الراعي مدير عام الطب الوقائي أطباء وفرق التمريض والمراقبين الصحيين المسئولين عن التطعيمات، مؤكدا أن حملات التطعيم بالمحافظة ستصل كل مكان وكل قرية وحي حتي يستفيد المواطنون وأسرهم من الحملات الخاصة بالتطعيم.

من جهتها، قالت الدكتورة نيفين منير مدير الأمراض المعدية ومسئول التطعيمات بالطب الوقائي بمديرية الصحة بالسويس، إننا نشارك بالاحتفالية العالمية للتطعيمات لرفع الوعي بالتطعيمات، حيث يتم تنظيم أنشطة وفاعليات وندوات بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

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