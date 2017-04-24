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الزمالك يحتفل بمباراة الشناوي وحامد رقم 100 مع الفريق
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الزمالك يحتفل بمباراة الشناوي وحامد رقم 100 مع الفريق

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:01 م

احتفل نادى الزمالك بحارس مرمى الفريق أحمد الشناوي، وطارق حامد لاعب الوسط، وذلك لوصولهما للمباراة رقم ١٠٠ مع الفريق الأبيض، في لقاء اليوم أمام المصري، في بطولة الدوري.
وقالت صفحة الزمالك الرسمية عبر تويتر: “بتلك المباراة يصل أحمد الشناوي وطارق حامد، إلى مباراتهما رقم ١٠٠ مع الفريق”.
ويقام حاليا لقاء الزمالك أمام المصري، ويتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف، أحرزه شيكابالا بعد خطأ فاضح من حارس المصري.

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