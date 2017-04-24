احتفل نادى الزمالك بحارس مرمى الفريق أحمد الشناوي، وطارق حامد لاعب الوسط، وذلك لوصولهما للمباراة رقم ١٠٠ مع الفريق الأبيض، في لقاء اليوم أمام المصري، في بطولة الدوري.

وقالت صفحة الزمالك الرسمية عبر تويتر: “بتلك المباراة يصل أحمد الشناوي وطارق حامد، إلى مباراتهما رقم ١٠٠ مع الفريق”.

ويقام حاليا لقاء الزمالك أمام المصري، ويتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف، أحرزه شيكابالا بعد خطأ فاضح من حارس المصري.