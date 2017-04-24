أعلن محافظ الدقهلية الدكتور احمد الشعراوي، عن دراسة مقترح لتنفيذ مشروع إنشاء قطار كهربائي كوسيلة تواصل وانتقال جديدة تنهى تماما المشكلات المرورية بطريق جمصه – المنصورة والطريق الدولي وتكون وسيلة انتقال إلى المنصورة الجديدة المزمع إنشائها.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الاثنين، إن تكلفة إنشاء المشروع الجديد تبلغ من 16 إلى 20 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المشروع للاكتتاب العام بعد الانتهاء من كافة تفاصيله.

وقال المحافظ بأنه يتم حاليا إعداد تقرير كامل عن مدينة جمصة وما حدث فيها من تغيرات من الناحية الإنشائية وما تحتاجه من إعادة نظر من ناحية التنظيم والتنسيق للمنشآت والمباني بالمدينة وعرض التقرير علي رئاسة الجمهورية لدراسته بهدف النهوض والتطوير للمدينة.

في السياق ذاته، أكد المحافظ، أنه تم الانتهاء بالفعل من كافة الرسومات والإجراءات الخاصة بمدينه المنصورة الجديدة على مساحة 7 ألاف 606 أفدنة لتكون مدينة متكاملة مستقلة ليس لها علاقة بالمنصورة الحالية ولن يكون في إنشائها وتنفيذها أي نوع من العشوائية او الارتجالية ، لافتا إلى أن قرار إنشاء المنصورة الجديدة هدية من الرئيس السيسي لشعب الدقهلية وسيتم الإعلان عنها قريبا.