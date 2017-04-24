مشاجرة كلامية حادة بين نائب وزيرة التضامن وأعضاء اتحاد المستثمرين.. لهذا السبب!الإثنين، 24 ابريل 2017 06:47 م
نشبت مشاجرة كلامية حادة بين أحمد شحات مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي و نائب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء اتحاد المستثمرين بسبب الأجر الحقيقي لتأمين العامل، وقال الشحات إن وزارة التضامن معنية بفئة الفقراء تحت منظومة الحماية الاجتماعية للمواطن أيا كان سواء في قطاع العمل أو غيره.
وأضاف شحات خلال مؤتمر صحفي، أن التعديلات التي وردت على قانون التأمينات الاجتماعية بزيادة 10% ورفع الحد الأدنى للمعاشات لأول مرة ل500 جنيه للعمال مع تدني الغالبية العظمى المعاشات مما حمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية جديدة.
ولفت إلى أنه جاري معالجة المعاشات الاجتماعية لرفع الحد الأدنى للاشتراك وتهرب عدد من المستثمرين، موضحا أن القانون 112 لسنة 80 كان الاشتراك جنيه ومقابله 500 جنيه
نظير تدني أجر الاشتراك المؤمن عليه للعامل، موضحا أنهفي قانون التأمينات الموحد نسير بتأمين الحد الأدنى لمعالجة مرتبات العمال .
وطالب بالتدرج في التأمين على أجر الاشتراك لإعطاء فرصة للمستثمرين باحتساب التأمين، موضحا أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير تأمينات للعمالة الغير منتظمة في قطاع التشييد والبناء
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