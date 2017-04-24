افتتح محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور اليوم الاثنين وحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى العريش العام بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه وذلك بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بالذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة وذلك برفقة الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وأكد المحافظ أن الوحدة تهدف إلى الكشف المبكر لمرض الفيروس الكبدي وعلاج الحالات الإيجابية، إلى جانب وضع الخطط التنفيذية والإعلامية للوقاية من المرض، مشيرا إلى أنها أقيمت بجهود مؤسسات المجتمع المدني علاوة على المخصصات الحكومية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أن الوحدة تضم 4 عيادات للكشف عن المرض و3 معامل مركزية مزودة بأحدث الأجهزة الطبية من بينها : جهاز الـ” بي. سي. آر ” إلى جانب عدد من التجهيزات الأخرى.

كما تفقد المحافظ خلال زيارته لمستشفى العريش العام وحدة علاج الأورام، والتي تم تجهيزها بعدد 6 أسرة، إلى جانب تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية ، وصيدلية أكلينيكية، وذلك بتكلفة بلغت مليوني جنيه من جهود المجتمع المدني والمخصصات الحكومية.