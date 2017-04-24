شددت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده ، على ضرورة تذليل كافة المعوقات أمام الاستثمارات الجادة على أرض المحافظة لدفع عجلة التنمية وتوفير العديد من فرص العمل .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ البحيرة للواء هانى زكى عمر رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية ( سسكو ) ، اليوم / الإثنين / لبحث إقامة أول مشروع بالمحافظة عبارة عن محطة معالجة للمياه الناتجة عن الأنشطة البترولية والتعدينية على مساحة 12 ألف و600 م بمنطقة رشيد باستثمارات تبلغ حوالى 200 مليون جنيه وتوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير مباشرة .

ووجهت بتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات التى تعترض تنفيذ المشروع ، مؤكدة على أهمية هذا المشروع الذى يخدم البيئة ويحافظ على سلامة الموارد المائية ويحد من الملوثات البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية والبترولية بنطاق المحافظة