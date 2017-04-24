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محافظ البحيرة: أنوي إقامة محطة لمعالجة مياه الأنشطة البترولية باستثمارات 200 مليونا
المهندسة نادية عبده - نائب محافظ البحيرة

محافظ البحيرة: أنوي إقامة محطة لمعالجة مياه الأنشطة البترولية باستثمارات 200 مليونا

الإثنين، 24 ابريل 2017 06:39 م
خاص: محيط

شددت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده ، على ضرورة تذليل كافة المعوقات أمام الاستثمارات الجادة على أرض المحافظة لدفع عجلة التنمية وتوفير العديد من فرص العمل .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ البحيرة للواء هانى زكى عمر رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية ( سسكو ) ، اليوم / الإثنين / لبحث إقامة أول مشروع بالمحافظة عبارة عن محطة معالجة للمياه الناتجة عن الأنشطة البترولية والتعدينية على مساحة 12 ألف و600 م بمنطقة رشيد باستثمارات تبلغ حوالى 200 مليون جنيه وتوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير مباشرة .

ووجهت بتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات التى تعترض تنفيذ المشروع ، مؤكدة على أهمية هذا المشروع الذى يخدم البيئة ويحافظ على سلامة الموارد المائية ويحد من الملوثات البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية والبترولية بنطاق المحافظة

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