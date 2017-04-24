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ماكرون يحصل على %24.01 و لوبن %21.30 في الجولة الاولى من الانتخابات الفرنسية
ماكرون و لوبان - انتخابات فرنسا

ماكرون يحصل على %24.01 و لوبن %21.30 في الجولة الاولى من الانتخابات الفرنسية

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:59 م

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء اليوم /الاثنين/ عن النتائج النهائية للجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في فرنسا و كذلك في قنصليتها في الخارج و أقاليم ما وراء البحار.

وذكرت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الجولة الأولي من الاقتراع بلغت % 77.77 في مقابل %80.42 خلال رئاسيات عام 2012.

ووفقا للنتائج، ، حصل ايمانويل ماكرون حركة “الى الامام” (وسط) (%‏ 24.01)، ومارين لوبن (الجبهة الوطنية) (اليمين المتطرف) (% 21.30) ، وﻓرانسوا فيون: (الجمهوريون) (يمين) (% 20.01)، جون لوك ميلونشون: (فرنسا الأبية) (اليسار المتطرف) (% 19.58)، بنوا هامون (الحزب الاشتراكي) (يسار) (% 6.36).

كما حصل نيكولا دوبان-إنيان (إنهضي فرنسا) (يمين) (%4.7)، وجون لاسال (%1.21)، وفيليب بوتو (الحزب الجديد المناهض للرأسمالية) (%1.09)، وﻓرانسوا أسيلينو: (الاتحاد الشعبي الجمهوري) (%0.92)، وناتالي أرتو: (النضال العمالي) (% 0.64)، وجاك شوميناد (التضامن والتقادم) (% 0.18).

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