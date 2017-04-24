إنشاء مرسى متكامل للعبارة النهرية بمحافظة أسيوطالإثنين، 24 ابريل 2017 06:34 م
قال محافظ سوهاج أيمن عبد المنعم إنه سيتم إنشاء مرسي متكامل للعبارة النهرية بمركز دار السلام بدلا من المرسي القديم المتهالك بعمل حواجز خراسانية وأرضيات من الخرسانة المسلحة بما يتفق مع اشتراطات ومعايير السلامة حفاظا علي المواطنين خلال انتقالهم بين مركزي البلينا ودار السلام .
وأكد المحافظ - فى تصريحات اليوم الإثنين أنه وجه بإعداد الرسومات اللازمة للمرسى عن طريق إدارة حماية النيل وعمل المقايسات اللازمة للإنشاء بمعرفة مديريتي الإسكان والري وإدارة حماية النيل والوحدة المحلية لمركز دار السلام حتي يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة وفقا للمقايسة وكذلك تكليف مديرية الري بالتنسيق مع مركز بحوث النيل لاختيار الموقع المناسب لإنشاء المرسي مع مراعاة الاشتراطات ومعايير السلامة.
كان محافظ سوهاج قد شكل لجنة هندسية برئاسة اللواء عصام العلقامى سكرتير عام المحافظة لمعاينة موقع المرسي النهرى للعبارة بناحية قرية ” أولاد سالم بحري ” والتي تربط بين مركزي البلينا ودار السلام وتبين وجود 2 مرسي ترابي يفصل بينهما مسافة حوالي 500 م تقريبا كما تبين عدم توافر اشتراطات ومعايير السلامة في المرسيين .
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