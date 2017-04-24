أكد محافظ الدقهلية الدكتور احمد الشعراوي، اتخاذ إجراءات جادة مع المنتفعين من الممنوح لهم أراضي بالمنطقة الصناعية بجمصه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تنفيذ مشروعاتهم وسحب الأراضي لكل من خالف بنود الاتفاق على الاستثمار.

وقال محافظ الدقهلية -خلال رئاسته، اليوم الاتثنين، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصه لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية والإنتاجية بالمنطقة الصناعية والبالغ عددها 253 مصنعا منتجا و53 مصنعا تحت الإنشاء بالمراحل الثلاثة للمنطقة- إن الجدية والالتزام من جانب المستثمرين بالمنطقة هي من أهم دوافع الدعم والمساندة من الدولة، مضيفا “هناك حالات كان هدفها من حجز الأراضي بالمنطقة هو تسقيع الأرض وليس الإنتاج بدليل التقاعس عن إقامة مشروعاتهم وعدم الالتزام”.

وأكد الشعراوي أن التنمية الاقتصادية والاستثمار يعدان من أحد أهم المحاور الرئيسية التي توليها الدولة اهتماما بالغا إيمانا منها بالدور الكبير للاستثمار والمستثمرين في دفع عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل للحد من البطالة فضلا عن زيادة الدخل القومي.

وتقرر خلال الاجتماع تنفيذ كافة الاشتراطات البيئية وتنفيذ وحدات معالجة داخلية للصرف الصناعي بالمصانع بالمنطقة قبل الصرف خارج المصنع على المصرف العمومي والتنسيق بين قطاعي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لحل كافة مشكلات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لمصانع المنطقة.

وشدد المحافظ على ضرورة أن يتم وضع إستراتيجية شامله للنهوض بمدينة جمصه كمدينة ومصيف سياحي، لإحداث نقله نوعية للمنطقة الصناعية لتأخذ سمعتها بين المناطق الصناعية بشكل مميز من ناحية المنتج والتميز في أسعارها للوثوق بها كمنطقة صناعية.