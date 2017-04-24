جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان

نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...