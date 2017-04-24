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البدري يدفع بـ"كوليبالى" في هجوم الأهلى أمام طنطا
الاهلي المصري - سليماني كوليبالي

البدري يدفع بـ"كوليبالى" في هجوم الأهلى أمام طنطا

الإثنين، 24 ابريل 2017 06:56 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيلة فريقة لمواجهة طنطا ضمن مباريات الجولة ال 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: شريف اكرامي.

الدفاع : احمد فتحي - سعد سمير - محمد نجيب - علي معلول .

الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - ميدو جابر - عبد الله السعيد - جونيور اجاي

الهجوم: كوليبالي

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