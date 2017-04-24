تسود حالة من الغضب الشديد بين العاملين بمطار القاهرة بعد إحالة عشرات معهم للتحقيق بتهمة الإدلاء بآرائهم حول أداء كبار المسئولين بقطاع الطيران المدنى على صفحاتهم الشخصية ومواقع الشركات ب”فيس بوك”.

وقالت مصادر: “للأسف الشديد لم تستوعب قيادات مطار القاهرة تكنولوجيا العصر والتعبير عن الآراء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والتعرف على آراء العاملين، وقامت بتشكيل فريق عمل بقيادة اللواء أحمد ياسين، رئيس قطاع الأمن، لرصد كل تعليقات العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى سواء على صفحاتهم الشخصية أو الجماعية للتعبير عن آرائهم، وتم عرض التقارير على محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والذى أمر بإحالتهم للتحقيق ومجازاتهم إما بالخصم أو النقل إلى مطارات خارجية، مهددا سلامة عائلات وأسر العاملين وتشريدهم فى غير أماكن إقامتهم”.

وأضافت المصادر: “هناك حالة من الغضب الشديد وسط العاملين بسبب سوء تعامل المسئولين، خاصة رئيس قطاع الأمن، الذى يدعى قربه من كبار مسئولى الدولة وأنهم يساندونه، فى الوقت الذى يسىء التعامل مع كل العاملين بقطاع الأمن بشركة ميناء القاهرة الجوى، والتى كان آخرها سحب تصاريح عدد من العاملين داخل صالة السفر أثناء عملهم خلال أزمة ارتباك رحلات الخطوط السعودية لنقل المعتمرين المصريين إلى الأراضى المقدسة، وأتمنى تدخل وزير الطيران لاستيعاب غضب هؤلاء الموظفين حتى لا تحدث ردود فعل لهم تؤثر على الأداء فى مطار القاهرة”.