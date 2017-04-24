المجلس التنفيذي لليونسكو يجري مقابلات مع المرشحين لمنصب المدير العامالإثنين، 24 ابريل 2017 06:17 م
يعقد أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو يومي الأربعاء و الخميس القادمين مقابلات مع المرشحين لمنصب المدير العام من مصر و أذربيجان والصين وفرنسا وجواتيمالا والعراق ولبنان وقطر وفيتنام، و ذلك في مقر اليونسكو بباريس.
وفيما يلي قائمة بأسماء المرشحين، مرتبة وفقا لتاريخ تقديم ترشيحاتهم ضمن المهلة التي حددها المجلس التنفيذ: فولاد بلبل أوغلو من أذربيجان، وفام سان شاو من فيتنام، ومشيرة خطاب من مصر، وحمد بن عبد العزيز الكواري من قطر، وكيان تانغ من الصين، وجوان ألفونسو فونتسوريا من جواتيمالا، وصالح الحسناوي من العراق، وفيرا خوري لاكويه من لبنان، وأودريه أزولاي من فرنسا.
ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو - الذي يبلغ عددهم 58 عضواً - برئاسة ميخائيل ووربس (ألمانيا) إلى المرشحين الذين سيطرحون رؤيتهم حول اهم ملفات اليونسكو و يجيبون على أسئلة الحضور.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي يرشح المدير العام، بينما يقوم المؤتمر العام بتعيينه لفترة أربع سنوات. و ستجرى المقابلات مع الاعضاء التسعة خلال الدورة الواحد بعد المائتين للمجلس.
وسيتم اختيار الشخص الذي رشحه المجلس التنفيذي بعد إجراء اقتراع سري خلال الدورة الثانية بعد المائتين للمجلس خلال أكتوبر 2017. ثم يبلغ رئيس المجلس المؤتمر العام خلال دورته التاسعة والثلاثين، في نوفمبر2017 اسم المرشح (أو المرشحة) الذي وقع الاختيار عليه. ويقوم المؤتمر العام باختيار وانتخاب هذا الشخص المرشح من قبل المجلس التنفيذي بعد إجراء اقتراع سري.
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