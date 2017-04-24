نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 95 (تابع)، الصادر اليوم 24 أبريل 2017، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 612 لسنة 2017، بشأن تعديل رسم الصادر على ورق الدشت، الذي يقضي باستمرار فرض رسم صادر على نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوي “ورق الدشت”، على أن تُعدل فئة الرسم لتكون بواقع 3600 جنيه للطن.