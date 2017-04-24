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تعديل رسم الصادر على فضلات الورق
وزارة التجارة والصناعة

تعديل رسم الصادر على فضلات الورق

الإثنين، 24 ابريل 2017 06:10 م
كتبت- رشا ربيع

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 95 (تابع)، الصادر اليوم 24 أبريل 2017، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 612 لسنة 2017، بشأن تعديل رسم الصادر على ورق الدشت، الذي يقضي باستمرار فرض رسم صادر على نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوي “ورق الدشت”، على أن تُعدل فئة الرسم لتكون بواقع 3600 جنيه للطن.

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