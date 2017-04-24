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الخطوط القطرية تعلن عن 12 وجهة جديدة في 2017-2018
الخطوط القطرية

الخطوط القطرية تعلن عن 12 وجهة جديدة في 2017-2018

الإثنين، 24 ابريل 2017 06:12 م
وكالات

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين عن 12 وجهة جديدة لعامي 2017 و2018 تشمل سان فرانسيسكو.

ومن بين الوجهات الأخرى كارديف وملقة وميكونوس وأكرا وكييف وبراج ومومباسا وأبيدجان.

وقالت الشركة أيضا إنه تقرر تأجيل البدء في تسيير رحلات إلى لاس فيجاس حتى الربع الثاني من 2018 بدلا من الربع الأول من ذلك العام.

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