أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين عن 12 وجهة جديدة لعامي 2017 و2018 تشمل سان فرانسيسكو.

ومن بين الوجهات الأخرى كارديف وملقة وميكونوس وأكرا وكييف وبراج ومومباسا وأبيدجان.

وقالت الشركة أيضا إنه تقرر تأجيل البدء في تسيير رحلات إلى لاس فيجاس حتى الربع الثاني من 2018 بدلا من الربع الأول من ذلك العام.