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الإثنين 24 ابريل 2017 06:18 مساءً
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"الوطنية للصحافة" تطالب الحكومة بزيادة مكافأة نهاية الخدمة
كرم جبر

"الوطنية للصحافة" تطالب الحكومة بزيادة مكافأة نهاية الخدمة

الإثنين، 24 ابريل 2017 06:18 م

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تقرر مخاطبة مجلس الوزراء لزيادة مكافأة نهاية خدمة العمل للزملاء.

وأضاف “جبر”، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد عقب انتهاء الاجتماع المغلق للهيئة، أن إجمالي قيمة مكافأة نهاية الخدمة التى يحصل عليها الصحفيون فى الوقت الحالى 29 مليون جنيه، وتقرر مطالبة الحكومة بزيارتها.

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