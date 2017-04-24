قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تقرر مخاطبة مجلس الوزراء لزيادة مكافأة نهاية خدمة العمل للزملاء.

وأضاف “جبر”، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد عقب انتهاء الاجتماع المغلق للهيئة، أن إجمالي قيمة مكافأة نهاية الخدمة التى يحصل عليها الصحفيون فى الوقت الحالى 29 مليون جنيه، وتقرر مطالبة الحكومة بزيارتها.