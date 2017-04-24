احتفل الإعلامي أحمد شوبير بعيد ميلاد النادي الأهلي الذي يوافق مرور 110 سنوات على تأسيسه، مؤكدا أن الأهلي هو الحياة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” احتفالا بمرور 110 عاما على إنشاء النادي: “كل ١١٠سنة و #الاهلي هو الحياة”.

يذكر أن النادي الأهلي يحتفل اليوم بذكرى مرور «110 سنوات» على تأسيسه عام 1907 وسط إنجازات غير مسبوقة، سواء على المستوى الإنشائي، أو مع البطولات التي تحققها فرق النشاط الرياضي على المستويين المحلي والقاري.