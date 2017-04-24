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الإثنين 24 ابريل 2017 06:15 مساءً
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أهلي جدة يخسر أمام بونيودكور في دوري أبطال آسيا في وجود عبد الشافي
اهلي جدة - الاهلي السعودي

أهلي جدة يخسر أمام بونيودكور في دوري أبطال آسيا في وجود عبد الشافي

الإثنين، 24 ابريل 2017 06:15 م
محيط

خسر فريق أهلي جدة أمام مضيفه بونيودكور بطل أوزبكستان بهدفين دون مقابل عصر اليوم، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وشارك الظهير المصري الدولي محمد عبد الشافي ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه أهلي جدة، وخاض اللقاء كاملًا.

وسجل أكرامجون كوريموف وإلدور شومورودوف هدفي بونيودكور في الدقيقتين 9 و54.

هزيمة الأهلي جمدت رصيده عند 8 نقاط ليتراجع للمركز الثاني في المجموعة، فيما ارتفع رصيد بونيودكور إلى 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

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