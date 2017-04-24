نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، مزاعم شن روسيا هجمات قرصنة إلكترونية تستهدف الجيش الدنماركي.

جاء تصريح الكرملين بعد تقارير نشرتها صحف دنماركية نقلا عن أعضاء في الحكومة وجهوا فيها اتهامات لروسيا بالقرصنة الإلكترونية.

وقال بيسكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: “روسيا كدولة لا تقوم بهجمات قرصنة إلكترونية”.

وفي سياق منفصل، نفى بيسكوف - ردا على سؤال بشأن الانتخابات الفرنسية - مزاعم تدخل روسيا في العملية الانتخابية، واصفا هذه الاتهامات بأنها “ساذجة وخاطئة”، مضيفا أن الكرملين لم يدعم أي طرف في الانتخابات الفرنسية.