يستعد بنك التعمير والإسكان للاحتفال والمشاركة في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي أطلقه مجلس محافظي البنوك المركزية العربية ومؤسسات النقد العربي ويشارك فيه جميع المصارف على مستوى العالم العربي الذي تحدد له يوم 27 أبريل الجاري، ولمدة أسبوع من كل عام.

تهدف فعاليات هذا الأسبوع إلى التأكيد على مبدأ ومفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية والتوعية لكيفية استخدام الخدمات المصرفية والاستفادة منها.

وتماشيا مع رؤية البنك المركزي لتطبيق وتعميم الشمول المالي وأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية فقد حرص بنك التعمير والإسكان على توسيع شبكة فروعه وتواجده في كافة المحافظات، حيث قام البنك خلال عام 2016 بافتتاح 10 فروع جديدة بالمحافظات ومن المستهدف أن يتم افتتاح 10 أخرى خلال عام 2017، حيث يبلغ عدد أفرع البنك 73 فرعا.

كان للبنك دور بارز في نشر الثقافة المالية لدى الأطفال والشباب من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم في إطلاق المشروع القومي للادخار من أجل شقة المستقبل الذي بدأ فكرته الأولى عام 1999 بهدف تنمية الوعي الادخاري لدى الأطفال في مختلف المراحل العمرية وحتى بلوغ سن 21 عاما تتكون خلالها الثقافة المالية الكافية للتخطيط المستقبلي والتعامل مع البنوك والمؤسسات المصرفية بكافة أوعيتها، الأمر الذي يدفع عجلة التنمية للنهوض بالاقتصاد القومي بتوفير السيولة المالية اللازمة للاستثمار في المجالات المختلفة.

كما كان لبنك التعمير والإسكان دورا في مجال نشر الثقافة المالية لدى الأطفال والشباب، حيث إنه عضو فاعل في المنظمة الدولية للثقافة المالية CYFI المنظمة التي تعمل تحت رعاية منظمة اليونيسيف بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري والبنك المركزي.

ويحرص البنك سنويا على الاشتراك في الأسبوع العالمي لنشر الثقافة البنكية والذي تقام فعالياته كل عام من خلال دعوة عدد من طلاب المدارس والجامعات لزيارة أفرع البنك المختلفة وتعريفهم بكيفية سير نظام العمل البنكي والخدمات البنكية المقدمة.

تأتي مشاركة البنك في فعاليات الأسبوع العربي للشمول المالي لتأكيد دور البنك في ترسيخ مبدأ الشمول المالي من خلال تواجده في عدد الجامعات ومراكز الشباب والنوادي ومختلف محافظات مصر للتوعية بأهمية التعامل مع الجهاز المصرفي وسوف يتم توزيع عدد من بطاقات “فلوسي” مسبقة الدفع على طلاب الجامعات.

كما سيتم خلال الأسبوع الخاص تنظيم فعاليات مبادرة الإعفاء من المصاريف الإدارية والعمولات لبعض المنتجات والخدمات ومصاريف إصدار البطاقات الدائنة والمدينة، كذلك مصاريف الحصول على القروض الشخصية أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز العملاء على المشاركة والتعامل مع القطاع المصرفي.