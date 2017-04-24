الآثار تكرم عدد من العاملین بمركز تسجیل الآثار

كرم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عدد من العاملین بمركز تسجیل الآثار ممن أفنوا حیاتھم في مجال العمل الأثري، وذلك أثناء المؤتمر السنوى الأول والذي نظمه مركز تسجیل الآثار تحت عنوان “مركز تسجیل الآثار المصریة – المقومات والتحدیات”، بمناسبة مرور 61 عام على إنشائه .

كما أعرب د. العناني خلال كلمته التي ألقاھا أثناء الافتتاح عن كامل تقدیره للدور الكبیر الذي یلعبه مركز تسجیل الآثار في تسجیل آثار مصر بمختلف محافظات الجمھوریة، مشیراً إلى أن الفترة القادمة ستشھد قیام المركز بتسجیل الآثار المنقولة وعدم اقتصار دوره على تسجیل الآثار الثابتة فقط.

من جانبه قال د. ھشام اللیثي مدیر عام مركز تسجیل الآثار بالوزارة أنه على الرغم من التحدیات الكبیرة التي یواجھھا المركز إلا أنه استطاع ھذا العام البدء في مشروع تسجیل معبد إسنا بعد توقف دام لمدة 24 عاما بالإضافة إلى البدء في تسجیل المقابر الملكیة بتانیس و البلوكات الحجریة بمعبد تانیس في محاولة لإعادة تركیبھا وبناء المعبد من جدید كأحد أكبر معابد الدلتا والذي یضاھي معبدي الأقصر والكرنك بالجنوب.

كما قرر العناني وزیر الآثار فتح جمیع المتاحف والمناطق الأثریة في جمیح أنحاء الجمھوریة یوم غد الثلاثاء الموافق 25 ابريل مجاناً للزوار من المصریین والعرب الأجانب

المقیمین في مصر ، وذلك بمناسبة الإحتفال بعید تحریر سیناء.