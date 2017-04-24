استعادت الأمريكية سيرينا وليامز صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين وعلى الفور شاركت النبأ مع جنينها.

واستخدمت سيرينا، التي ستغيب لنهاية الموسم بعد الاعلان عن حملها، وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن أفكارها بشأن أمومتها المنتظرة.

وكتبت سيرينا (35 عاما) وصاحبة 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عبر انستجرام “طفلي العزيز..منحتني قوة لم أكن أعرف أنني أتحلى بها. علمتني المعنى الحقيقي للهدوء والسلام”.

وقالت: “لا أطيق الانتظار لمقابلتك. أتطلع لانضمامك للمنطقة المخصصة لعائلتي وفريق عملي في المدرجات العام المقبل”.

وأضافت: “ولكن الأهم.. أنا سعيدة بمشاطرتك احتلال صدارة التصنيف العالمي مجددًا اليوم. من أكبر مصنفة أولى عالميا إلى أصغر رقم واحد عالميا. أمك”.

وعلى الأرجح كانت سيرينا حامل في عدة أسابيع عندما فازت بلقب استراليا المفتوحة لتبقى على بعد لقب واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الاسترالية مارجريت كورت (24 لقبا).