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"البيئة": حملة نظافة وتوعية بالجزيرة الخضراء بمناسبة "يوم الأرض"
خالد فهمي وزير البيئة
خالد فهمي وزير البيئة

"البيئة": حملة نظافة وتوعية بالجزيرة الخضراء بمناسبة "يوم الأرض"

الإثنين، 24 ابريل 2017 05:51 م

قامت وزارة البيئة من خلال الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية بالمشاركة في منظومة الجمع السكني بقرية الجزيرة الخضراء بكفر الشيخ والمتعاقدة مع الوحدة المحلية لتنفيذ حملة نظافة وتوعية بيئية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم الارض لعام 2017.

وقد تم دعم الجمعيات الاهلية بالحاويات لتوزيعها على المدارس بالقرية كمساهمة من وزارة البيئة في رفع الوعى البيئي بين طلاب المدارس.

وتشارك وزارة البيئة العالم الاحتفال باليوم العالمي للأرض من خلال عدد من الانشطة البيئية على مدار الاسبوع الجاري، حيث يحتفل العالم بيوم الأرض يوم 22 ابريل من كل عام بمشاركة اكثر من 175 دولة.

وتتضمن الأنشطة البيئية التي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات في اطار الاحتفال بيوم الارض تنفيذ حملات نظافة وتشجير وإقامة ندوات وورش عمل بيئية لفئات مختلفة من المواطنين وخاصة طلاب المدارس والجامعات والشباب.

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