اعتبر لاعب التنس الإسباني رفائيل نادال، اليوم إن مواجهة كلاسيكو الليجا أمس الأحد، التي انتهت بفوز برشلونة على مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، كانت “مثيرة”، مشيرا إلى أن كل الأمور كانت واردة فيها.

وقال نادال اليوم لدى وصوله برشلونة للمشاركة في بطولة (كوندي جودو) للتنس: “أعتقد أن البارسا كان بإمكانه الفوز قبل الدقيقة الأخيرة وأن الريال كان بإمكانه الفوز في النهاية، لو كانت المباراة انتهت بالتعادل لحسمت الأمور، لكن الأمور أصبحت الآن مثيرة بالنسبة للمشجعين”.

ومزح نادال مع الصحفيين لاضطراره للحديث كل عام عن الكلاسيكو قبل مشاركته في البطولة التي تستضيفها مدينة برشلونة، مشيرا إلى أنه أصبح معتادا على هذا الأمر.

ويعتبر نجم التنس الإسباني رافاييل نادال من أبرز مشجعي ريال مدريد ، ويتواجد أحيانا بملعب سانتياجو برنابيو لمتابعة مباريات الفريق .

