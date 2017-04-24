 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 06:13 مساءً
روابط سريعة
نادال: التعادل في الكلاسيكو كان سيحسم الأمور في الليجا الإسبانية
نادال

نادال: التعادل في الكلاسيكو كان سيحسم الأمور في الليجا الإسبانية

الإثنين، 24 ابريل 2017 05:42 م

اعتبر لاعب التنس الإسباني رفائيل نادال، اليوم إن مواجهة كلاسيكو الليجا أمس الأحد، التي انتهت بفوز برشلونة على مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، كانت “مثيرة”، مشيرا إلى أن كل الأمور كانت واردة فيها.

وقال نادال اليوم لدى وصوله برشلونة للمشاركة في بطولة (كوندي جودو) للتنس: “أعتقد أن البارسا كان بإمكانه الفوز قبل الدقيقة الأخيرة وأن الريال كان بإمكانه الفوز في النهاية، لو كانت المباراة انتهت بالتعادل لحسمت الأمور، لكن الأمور أصبحت الآن مثيرة بالنسبة للمشجعين”.

ومزح نادال مع الصحفيين لاضطراره للحديث كل عام عن الكلاسيكو قبل مشاركته في البطولة التي تستضيفها مدينة برشلونة، مشيرا إلى أنه أصبح معتادا على هذا الأمر.

ويعتبر نجم التنس الإسباني رافاييل نادال من أبرز مشجعي ريال مدريد ، ويتواجد أحيانا بملعب سانتياجو برنابيو لمتابعة مباريات الفريق .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3