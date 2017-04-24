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ترامب مشيدا بلقاءه مع السيسي: من إنجازات أول 100 يوم
قمة السيسي وترامب البيت الابيض

ترامب مشيدا بلقاءه مع السيسي: من إنجازات أول 100 يوم

الإثنين، 24 ابريل 2017 05:45 م

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه يعتبره ضمن إنجازات المائة يوم الأولى منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة،  نافيا أن يكون هناك تدخل أمريكي للإفراج عن آية حجازي.

وقال موقع “نيويورك بوست” الذي نشر تصريحات ترامب التى أدلى بها لوكالة اسوشيتدبرس الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي اعتبر لقاءه بالسيسي وزعماء آخرين من بين الإنجازات التي يتفاخر بها في أول مائة يوم.

وأوضح الرئيس ترامب أن المسؤوليات الهائلة التي تأتي مع البيت الأبيض فاجأته، وأثقل ما مر به إطلاق هجوم بالصواريخ كروز على سوريا.

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