الاسماعيلية .. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى للشباب بحضور 1200 شاب و شابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة و المحافظات الأخرى وعدد من الوزراء و نواب البرلمان، و بعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية و عدد من الشخصيات العامة بالاسماعيلية.

القاهرة .. يستقبل غدا الثلاثاء القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من قيادة الطائفة، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القس الدكتور أولاف فيكس تفانيت، وعدد من قيادات المجلس، وذلك خلال زيارته إلى مصر، لإجراء حوار مع الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمشاركة في المؤتمر العالمي للسلام الذي ينظمه الأزهر وهيئة علماء المسلمين يومي 27، 28 أبريل الحالي.

القاهرة .. تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين غدا حفلا فنيا احتفالا بأعياد تحرير سيناء وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الساعة 5 مساء بالنادى النهرى للصحفيين بالبحر الأعظم .

القاهرة .. تنظم أوبرا جامعة مصر غدا الثلاثاء حفلا غنائيا ضخما لتخرج أول دفعة من كورال أوبرا جامعه مصر برئاسة المايسترو سليم سحاب رئيس أوبرا مصر وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء .

القاهرة .. ينظم أتيليه القاهرة حفل تأبين للناقد الراحل عبد المنعم تليمة؛ وذلك في تمام السابعة مساء غد بمقر الأتيليه بوسط البلد بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين.

الاسكندرية .. تنطلق فعاليات منتدى الإسكندرية للإعلام، في دورته الخامسة، بعنوان “الإعلام والابتكار”، غدا الثلاثاء وينظم المنتدى مؤسسة الإسكندرية للتنمية الثقافية والسياحية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، وبمشاركة مركز الإبداع التكنولوجي ورياده الابتكار وجامعة فاروس، ومركز كمال أدهم سنتر بالجامعة الأمريكية وهيئة تنشيط السياحة، ومعهد جوتة، وبرعاية إعلامية من المصري اليوم، وإكسترا نيوز، وأليكس أجندة.

الاسكندرية .. ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان “الوصايا العشر للكاتب بالعربية، يحاضر فيها الشاعر محمد محفوظ ويديرها الأديب منير عتيبة؛ وذلك في تمام السابعة مساء غد بمقر بيت السناري بحي السيدة زينب .

القاهرة .. تحتفل جامعة حلوان غدا بختام فاعليات “الملتقي العلمي التاسع للجامعات المصرية ROBOT ” بقاعة دار الضيافة بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان .

القاهرة .. تفتح غدا جميع المتاحف والمناطق الأثرية في جميح أنحاء الجمهورية للزوار من المصريين والعرب الأجانب المقيمين في مصروذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

القاهرة .. يقدم صالون حسن راتب الثقافى حلقة خاصة عصر غــــدا الثلاثاء على قناة المحور بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث خصص الدكتور حسن راتب موضوع الصالون عن سيناء ومكانتها المهمة واستضاف مجموعة من الشخصيات والرموز المهمة وعواقل وشيوخ سيناء منهم اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ سيناء الحالى واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ سيناء السابق ورئيس وأستاذة جامعة سيناء وعدد كبير من الشباب هناك.

القاهرة .. ينظم جاليرى ارت “Art Talks” بالزمالك معرضا فنيا بعنوان “ودارت الأيام” للفنان التشكيلى جرجس لطفى ، فى تمام الساعة السادسة مساء غد.

القاهرة .. يحسم مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر خلال إجتماعه المقرر له غدا الثلاثاء ، الشركة التى ستفوز بصفقة تنفيذ نظام بطاقات جمهور الأهلى لحضور المباريات ونظام التذاكر الإلكترونية.

القاهرة .. تحيي الفنانة أمنية حسن حفلا غنائيا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى بالزمالك فى تمام الساعة السابعة و النصف مساء غد .

القاهرة .. يقيم مركز تنمية المواهب حفلا على مسرح معهد الموسيقى العربية ، في الثامنة مساء غد.

القاهرة .. تستضيف دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير بأوبرا القاهرة، في الثامنة مساء غد حفل أوركسترا الموسيقار عمر خيرت .

القاهرة .. تحيي الفنانة خلود شرارة حفل موسيقى حجرة و ذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية.

المنصورة .. ينظم بيت الثقافة بمدينة المطرية احتفالية بمناسبة عيد تحرير سيناء في السابعة من مساء غد بمقر البيت تشتمل على امسية شعرية بعنوان سيناء في عيون الشعراء.