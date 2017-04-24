شدد صبحي نصر، رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية لاتحاد المستثمرين، على ضرورة الحفاظ على الحقوق الاجتماعية لللعامل من أجل الحد من ظاهرة الغل الاجتماعي.

وأوضح نصر خلال مؤتمر صحفي أن العمال تركوا العمل بسبب التحصيل للفرق التأميني بأثر رجعي من خمس سنوات مما يشل حركة الإنتاج.

وطالب نصر، بضرورة الفصل بين تراخيص السيارات وبين الطرق القانونية لتحصيل رسوم الفرق التأميني، مشددا:” لابد من الموافقة على رفع الحد التأميني لضعف ما عليه الآن لاستهداف العامل لدى المسؤولية الاجتماعية، مناشد بالتقسيط لأصحاب العمل المتعثرين مقابل الفوائد وليس بشيك مقبول الدفع.